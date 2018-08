Mundo União Europeia rebate Itália e nega ter responsabilidade em tragédia O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, fez duras críticas contra as regras que limitam os gastos orçamentários, relacionando-as à segurança da infraestrutura

A União Europeia (UE) rebateu nesta quinta-feira (16) as críticas do governo da Itália de que o desabamento da ponte de Morandi, em Gênova, esteja de alguma maneira vinculado às restrições orçamentárias impostas pela Comissão e relembrou os fundos europeus concedidos, assim como uma recente recomendação para investimento em infraestrutura. A reação do por...