Mundo União Europeia aprova acordo do Brexit e texto segue para Parlamento britânico Mesmo que o acordo seja aprovado, o Reino Unido irá iniciar negociações para estabelecer novas relações de comércio e segurança com a UE

Mais de dois anos após os britânicos votarem para se separar da União Europeia, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e os líderes dos países-membros do bloco aprovaram na manhã deste domingo um acordo de 585 páginas que estabelece os termos do divórcio. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, comunicou o fato por meio de sua conta oficial no Twitter....