Mundo Um ano depois, Barcelona recorda vítimas de atentado Duplo ataque do Estado Islâmico deixou 16 mortos no ano passado

A Espanha recorda nesta sexta-feira (17) o aniversário de um ano do duplo ataque terrorista em Barcelona e Cambrils, que deixou 16 mortos e mais de 120 feridos. A cerimônia oficial ocorrida na praça da Catalunha, em Barcelona, contou com a presença do rei Felipe VI e sua esposa, a rainha Letizia, do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, da pre...