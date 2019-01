Mundo UE só flexibilizará data do Brexit se Reino Unido tiver plano, diz ministra alemã A data do Brexit segue, a princípio, marcada para 29 de março

A ministra de Justiça da Alemanha, Karatina Barley, disse que não há espaço para uma renegociação substancial do acordo do Brexit, que regeria a retirada do Reino Unido da União Europeia. Na sua visão, o bloco poderia ser flexível sobre a data da separação, mas Londres precisa ter um plano para que um adiamento faça sentido. Barley, que possui ascendência britân...