Mundo UE rejeita renegociar Brexit com May Irlanda estima perda de 55 mil empregos e 4,25% a menos no PIB do país em 2019 se não houver acordo sobre separação

A União Europeia rejeitou nesta quinta-feira, 30, reabrir negociações sobre o Brexit com a premiê britânica, Theresa May. "O acordo de separação não será renegociado", garantiu o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em discurso no Parlamento Europeu, repetindo o que havia sido dito pelos governos de Irlanda, Alemanha e França. Na quinta, May falou ...