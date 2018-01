UE adota sanções contra funcionários

Os chanceleres da União Europeia (UE) formalizaram ontem as sanções contra sete funcionários do alto escalão do governo de Nicolás Maduro considerados responsáveis pela “repressão” na Venezuela, entre eles nº 2 do chavismo, Diosdado Cabello; o presidente do Supremo, Maikel Moreno, e o ministro de Interior e Justiça, Néstor Reverol.Completam a lista o chefe do serviço de i...