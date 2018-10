Mundo Turquia vai inspecionar consulado saudita em busca de jornalista desaparecido Ação será realizada no âmbito da investigação sobre o caso do jornalista Jamal Khashoggi, desaparecido desde o dia 2 de outubro após entrar no local

Autoridades turcas fecharam um acordo com a Arábia Saudita para inspecionar o consulado do país em Istambul em busca do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que está desaparecido desde o último dia 2. A inspeção, que deverá ocorrer ainda nesta segunda-feira, ajudará a determinar se Khashoggi foi assassinado no local, como alega a Turquia. A Arábia Saudita neg...