Mundo Turquia vai combater "ataques econômicos", diz Erdogan Segundo ele, o país 'não desistirá' diante da pressão sobre a taxa de câmbio

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, se comprometeu nesta segunda-feira (20) a lutar contra "ataques econômicos", em mensagem de vídeo divulgada na véspera do feriado muçulmano do Eid, informou a imprensa estatal. Segundo ele, o país "não desistirá" diante da pressão sobre a taxa de câmbio. Erdogan comparou os ataques à economia aos realizados contra a co...