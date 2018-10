Mundo Turquia obtém áudio comprovando assassinato de jornalista saudita, diz jornal Há cerca de duas semanas, Khashoggi foi ao consulado para obter documentos para seu casamento e não saiu mais do edifício

O governo turco obteve um áudio gravado pelo Apple Watch (relógio) do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que ele usava quando foi ao consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de outubro, que comprovaria a morte no local. A informação foi publicada neste sábado pelo jornal turco Sabah. Há cerca de duas semanas, Khashoggi foi ao consulado para obter ...