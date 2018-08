Mundo Turquia impõe tarifas a determinados produtos importados dos Estados Unidos Na semana passada, Washington decidiu dobrar a tarifa de importação sobre o aço e o alumínio turcos e resposta dos turcos chegou nesta quarta-feira (15)

A Turquia anunciou nesta quarta-feira (15) uma elevação das tarifas de importação sobre alguns produtos americanos, agravando a disputa comercial com os Estados Unidos, que foi um dos gatilhos para a recente crise cambial no país. Na semana passada, Washington decidiu dobrar a tarifa de importação sobre o aço e o alumínio turcos. Em uma decisão anunciada no Diário O...