Turista atira e mata urso ameaçado de extinção durante passeio ‘por curiosidade’

Um turista chinês foi filmado atirando na cabeça de um urso negro (ameaçado de extinção) durante um passeio na Birmânia, Ásia. De acordo com o Daily Mail, o homem que aparece na gravação afirmou ter matado o animal “por curiosidade”.

O chinês ainda disse à imprensa local que atirou no urso depois de ter obtido permissão do governo de Myanmar, que faz fronteira com a China. O homem, cujo nome não foi revelado, também afirmou que sua arma foi fornecida pelo governo local.

As imagens foram compartilhadas na internet nesta quarta-feira (27) e causaram revolta. O rapaz que aparece no vídeo foi à polícia local admitir o feito. Ele informou que o animal já seria executado depois de ter “machucado algumas pessoas”.

Não foi informado se as autoridades chinesas apresentaram acusações contra o homem.