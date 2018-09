Mundo Tufão Jebi deixa ao menos 6 mortos no Japão As autoridades pediram a vários moradores que abandonassem suas casas em áreas inundadas ou que poderiam ser atingidas pelo fenômeno e recomendaram a quase 1,2 milhão de habitantes que procurassem abrigos

TÓQUIO - O tufão mais potente a atingir o Japão nos últimos 25 anos deixou ao menos 6 mortos e mais de 160 feridos nesta terça-feira, 4, com ventos muito violentos e chuvas torrenciais na região oeste do país. De acordo com o balanço divulgado pelo canal público NHK, uma pessoa morreu na região de Shiga e cinco faleceram em Osaka. O tufão Jebi é...