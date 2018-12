Mundo Tsunami deixou 22 mil sem casa na Indonésia O último balanço oficial indica que 430 pessoas morreram e mais de 1,4 mil ficaram feridas

O governo da Indonésia retomou nesta quarta-feira (26), os trabalhos de busca das 159 pessoas desaparecidas após o tsunami que atingiu no Sábado (22) as ilhas de Java e Sumatra. O último balanço oficial indica que 430 pessoas morreram, mais de 1,4 mil ficaram feridas e 22 mil estão sem casa. As ondas gigantes engoliram vilarejos de pescadores e resorts de férias...