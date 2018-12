Mundo Tsunami deixa pelo menos 168 mortos e quase 750 feridos na Indonésia; veja vídeo 🎥 Ondas gigantes atingiram a região e ainda deixaram 30 desaparecidos. No momento, acontecia um show na praia de Tanjung Lesung e integrantes da banda e do público morreram

Um tsunami matou pelo menos 168 pessoas, feriu mais de 745 e deixou 30 pessoas desaparecidas no Estreito de Sunda, na Indonésia, neste sábado (22), de acordo com autoridades locais. Foram atingidas praias no sul da Ilha de Sumatra e na parte ocidental da Ilha de Java por volta das 21h30 (12h30 em Brasília). Deslizamentos de terra subaquáticos após a erupção do vulcão K...