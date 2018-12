Mundo Tsunami causado por vulcão deixou mais de 10 mil desabrigados na Indonésia De acordo com as equipes de resgate, foram destruídas mais de 600 casas e nove hotéis

As autoridades da Indonésia revisaram mais uma vez o balanço de vítimas no tsunami que atingiu o país na noite de sábado (22),causado pelas atividades do vulcão Anak Krakatoa. De acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira (24), são 373 mortos, 1.459 feridos e 128 desaparecidos. De acordo com as equipes de resgate, foram destruídas mais de 600 casas e nove...