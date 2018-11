Depois de dizer que o Exército poderia “abrir fogo” contra imigrantes da caravana de Honduras que tentassem atirar pedras contra os militares, o presidente dos EUA, Donald Trump voltou atrás. “Eles não terão que atirar. O que eu não quero é essas pessoas jogando pedras”, afirmou o presidente ontem. “Se eles fizerem isso conosco, serão presos por um longo tempo”, ameaçou.

A menos de uma semana das eleições parlamentares, nas quais o Partido Republicado de Trump tenta manter o controle do Congresso, o mandatário tem endurecido sua posição sobre imigração. O presidente enviou 5,2 mil soldados para a fronteira com o México na última segunda-feira, a fim de enfrentar a caravana de migrantes que saíram de Honduras e atravessaram a América Central e o território mexicano a pé para buscar oportunidades de emprego nos Estados Unidos.

O presidente sinalizou na quarta-feira que o número de soldados pode chegar a 15 mil, superando o número de enviados ao Afeganistão. A Casa Branca também demonstrou a intenção de modificar a 14ª Emenda Constitucional – que concede o direito de cidadania americana a quem nasce no país, independentemente da nacionalidade dos pais – e acabar com a concessão de cidadania imediata por nascimento.

Caravana

Cerca de 4 mil imigrantes, em sua maioria hondurenhos, deixaram a América Central no dia 12 de outubro para fugir da pobreza. Três semanas depois, restam pouco mais de 2 mil pessoas na jornada. Eles estão a caminho da Cidade do México para pedir ao governo documentos para poder transitar até a fronteira com os EUA.

Outro grupo, com cerca de 1,5 mil imigrantes de El Salvador, cruzou ontem o rio Suchiate, que divide Guatemala e México. Algumas famílias salvadorenhas que decidiram aceitar o asilo permaneceram na saída da ponte no lado mexicano, onde aguardam a chegada de um ônibus enviado pelas autoridades.

Carregando os pertences sobre as costas e alguns com crianças no colo, os salvadorenhos seguem os passos das caravanas de hondurenhos. Com pressões inclusive sobre os governos, Trump age para evitar que os grupos de imigrantes ilegais entrem no país. ()