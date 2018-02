Trump volta a defender mudanças nas leis de imigração dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender neste sábado, em sua conta no Twitter, mudanças nas leis de imigração do país. "A minha Administração identificou três grandes prioridades para criação de um sistema de imigração seguro, moderno e legítimo: proteger completamente a fronteira, acabar com a migração em cadeia e cancelar a loteria do visto", escreveu Trump, ao compartilhar o seu discurso semanal em vídeo. "O Congresso deve garantir o sistema de imigração e proteger os norte-americanos."

Trump citou no vídeo a ameaça de gangues como a MS-13, que, segundo ele, opera em pelo menos 40 Estados dos EUA. Além da MS-13, "muitas outras gangues estão entrando em nosso país rotineiramente", de acordo com Trump. "Lacunas em nossas leis permitiram que criminosos e membros de gangues entrassem em nosso país", disse o presidente dos EUA. "Por exemplo, de acordo com a lei atual, menores de idade estrangeiros não acompanhados, na fronteira, são lançados em comunidades norte-americanas, não importa onde, não importa como. É tão fácil para eles porque as leis são ruins e precisam ser alteradas."