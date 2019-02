Mundo Trump: temos o dever de criar sistema de imigração que proteja vidas e empregos Em discurso, presidente ataca ilegais, mas faz aceno a democratas e diz que investigações ‘ridículas’ podem afetar economia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta terça-feira, 5, no discurso anual do Estado da União que "agora é o tempo do Congresso de mostrar ao mundo que a América está comprometida em encerrar a imigração ilegal." Ele destacou que a proteção das fronteiras do país com o México é "uma questão moral", pois há condições que "não obedecem a lei" n...