O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado que deve se reunir com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, no final de fevereiro, no Vietnã. "Meus representantes acabaram de deixar a Coreia do Norte após uma reunião muito produtiva em que ficou estabelecida data e horário para uma segunda Cúpula com Kim Jong-Un. Será em Hanói, Vietnã, entre 27 e 28 de fevereiro", escreveu Trump em sua conta no Twitter.



Na quinta-feira, dia 7, Trump já havia antecipado que anunciaria nesta semana o local e a data para o encontro com Kim.



Em uma outra mensagem, Trump afirmou que a Coreia do Norte, sob a liderança de Kim Jong-Un, se tornará uma grande potência econômica, que conhece o líder norte-coreano e entende "o quão capaz ele é". "A Coreia do Norte se tornará um outro tipo de foguete - econômico!", acrescentou. Em 2017, enquanto os EUA elevavam a pressão nas discussões pelo desarmamento nuclear completo da Coreia do Norte, Trump chegou a chamar Kim de 'homem-foguete'.