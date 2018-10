Mundo Trump promete punição se sauditas estiverem implicados em sumiço de jornalista No último dia 2, Jamal Khashoggi foi ao consulado saudita em Istambul para obter documentos para seu casamento e desapareceu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado em entrevista ao programa "60 minutes", da emissora CBS, que haverá "punição severa" caso investigações concluam que a Arábia Saudita está envolvida no desaparecimento e possível morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. No último dia 2, Khashoggi foi ao consulado saudita em Istambul para obter documentos p...