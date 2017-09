Trump pede que população “saia do caminho”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ontem aos cidadãos que saiam do caminho de Irma, um furacão “de proporção épica” e “talvez o maior” já visto no país. “O furacão Irma é de proporção épica, talvez o maior já visto. Estejam a salvo e saiam do seu caminho, se possível. O governo federal está preparado!”, escreveu Trump em sua conta no Twitter. “Nossa inc...