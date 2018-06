Mundo Trump parte rumo a Cingapura para se reunir com Kim Jong-un Antes da viagem, presidente dos Estados Unidos participou da Cúpula do G7 no Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu neste sábado (9) para Cingapura, onde se reunirá em 12 de junho com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, após participar na manhã de hoje da Cúpula do G7 na cidade de La Malbaie, no Canadá. A delegação americana, que também inclui o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, e o conselheiro de Segurança Nacion...