Mundo Trump: "Não pouparemos esforços para levar à Justiça responsáveis por pacotes" Presidente comentou estar "irritado" com os atos desta manhã e prometeu "chegar ao fundo" do que esteja por trás das remessas suspeitas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o seu governo não poupará esforços para levar à Justiça as pessoas por trás dos aparelhos e pacotes suspeitos destinados às residências dos ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton e à sede da emissora CNN. The safety of the American People is my highest priority. I have just conclude...