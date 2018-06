Mundo Trump fala em pausar ação militar mas mantém sanções Presidente americano e Kim Jong-un assinaram acordo que prevê a “completa desnuclearização” e que as negociações continuem

Em coletiva realizada em Cingapura ontem após a histórica cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que irá interromper “seus jogos de guerra” na Península Coreana. Os dois se reuniram para discutir a desnuclearização da região, no primeiro encontro já realizado entre líderes dos dois países. Ao final da reunião,...