Mundo Trump encerra participação na Otan declarando vitória; Macron rebate afirmações Presidente francês, Emmanuel Macron disse que os gastos ficarão no estabelecido de 2% do PIB da cada país

O presidente Donald Trump encerrou sua participação na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta quinta-feira, 12, declarando vitória e afirmando que os países membros cederam às suas exigências de aumentar os gastos com defesa. Mas o presidente francês, Emmanuel Macron, rapidamente contestou tal afirmação e disse que os gastos ficarão no estabelecido d...