Trump e Xi Jinping conversam por telefone sobre acordos comerciais

Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone sobre a disposição de implementar os acordos definidos durante a Cúpula do G20 (maiores economias mundiais), realizada este mês na Argentina. As informações são do governo chinês. De acordo com a agência pública de notícias, na conversa ontem (29) Trump desejou a Xi e...