Mundo Trump e primeira-ministra do Reino Unido concordam sobre controle de fronteiras e pressão ao Irã Para Trump, a imigração "tem sido muito ruim para a Europa", pelos riscos de entrada de extremistas e pela suposta perda de identidade cultural

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, mostraram-se afinados não apenas na questão comercial, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, mas também sobre a necessidade de garantir a segurança das fronteiras. Trump criticou duramente as leis imigratórias dos EUA e chegou a dizer que "nem as chamaria de...