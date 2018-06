Mundo Trump diz que vai acabar com a separação de famílias de imigrantes ilegais Trump diz que vai assinar decreto para acabar com a separação de famílias de imigrantes ilegais

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 20, que vai assinar uma ordem executiva para encerrar o processo de separação de crianças de seus pais e responsáveis. "Queremos manter as famílias juntas. É muito importante", disse o presidente a repórteres, durante reunião com membros do Congresso, na Casa Branca. "Eu vou assinar algo daqui a pouco", d...