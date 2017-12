Trump diz que relatos de abusos dele são "acusações fabricadas" de mulheres

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter nesta terça-feira para rebater acusações de que tenha cometido abusos sexuais. A declaração é dada um dia após três mulheres acusá-lo de conduta imprópria, em entrevista à rede NBC.



"Apesar de milhares de horas e muitos milhões de dólares gastos, os democratas não conseguiram mostrar qualquer conluio com a Rússia - então agora passam a falsas acusações e histórias fabricadas de mulheres que não conheço ou com quem nunca me reuni", afirmou Trump.



Ontem, a rede NBC trouxe três mulheres - Jessica Leeds, Samantha Holvey e Rachel Crooks - que pediram que o Congresso investigue o comportamento de Trump. Após as declarações das mulheres, a senadora democrata Kirsten Gillibrand disse que Trump deveria renunciar.



Dezesseis mulheres já apresentaram publicamente acusações contra Trump. Em outubro do ano passado, durante a campanha presidencial, foi vazado um áudio de uma conversa na qual o empresário se gabava de apalpar mulheres. Trump negou qualquer irregularidade.