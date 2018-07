Mundo Trump diz que quer construir relação extraordinária com Putin A afirmação ocorreu logo no começo da reunião privada entre ambos, em Helsinki (Finlândia)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje (16) que quer desenvolver uma relação "extraordinária" com o presidente russo, Vladimir Putin. A afirmação ocorreu logo no começo da reunião privada entre ambos, em Helsinki (Finlândia). A primeira cúpula formal entre Trump e Putin começou por volta das 8h10 (horário de Brasília) com breves declarações de amb...