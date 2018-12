Mundo Trump diz que EUA 'precisa desesperadamente' de um muro na fronteira com o México "Precisamos parar drogas, tráfico de pessoas, membros de gangues e criminosos de entrarem no nosso país", declarou o presidente estadunidense

Neste sexto dia de paralisação parcial do governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump voltou ao Twitter para questionar se os democratas "finalmente perceberam" que o país "precisa desesperadamente" de um muro na fronteira com o México. "Precisamos parar drogas, tráfico de pessoas, membros de gangues e criminosos de entrarem no nosso país", acrescentou em u...