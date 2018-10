Mundo Trump diz que EUA deixarão tratado de controle de armas nucleares com Rússia Segundo o presidente norte-americano, Moscou violou o acordo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que vai retirar os Estados Unidos do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, conhecido como INF, com a Rússia. Segundo Trump, Moscou violou o acordo. Ele, porém, não deu detalhes sobre sua acusação. "Vamos encerrar o acordo e, em seguida, vamos desenvolver armas", a menos que a Rússia e a China concordem com u...