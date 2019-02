Mundo Trump diz que enviar militares para a Venezuela é 'uma opção' Presidente norte-americano também afirmou ter recusado um encontro com Maduro solicitado meses atrás pelo líder venezuelano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (3), que enviar militares para a Venezuela é “uma opção” e que recusou convite do presidente Nicolás Maduro para uma reunião. Quando perguntado, durante uma entrevista com o canal americano CBS, sobre o que o levaria a recorrer ao exército, o presidente disse que não c...