Mundo Trump diz que conversas com Coreia do Norte estão indo bem segundo ele, nenhum teste nuclear foi feito nos últimos oito meses

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira que tem mantido conversas com a Coreia do Norte e que elas "estão indo bem", destacando que nenhum teste nuclear foi feito nos últimos oito meses. Em sua conta no Twitter, Trump escreveu: "Muitas boas conversas com a Coreia do Norte estão indo bem! Enquanto isso, nenhum lançamento de foguete ou teste nu...