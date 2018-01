Trump diz que é um gênio muito estável, em referência a livro

O presidente Donald Trump escreveu neste sábado que é um "gênio muito estável" e "realmente inteligente", depois que um novo livro citou as preocupações dos conselheiros da Casa Branca de que Trump não era apto para a presidência.



Em uma série de tweets na manhã de sábado, Trump também acusou os democratas de levantar questões sobre sua estabilidade mental para atacar sua presidência.



"Na verdade, ao longo da minha vida, meus dois maiores recursos foram a estabilidade mental e o fato de ser realmente inteligente", disse Trump.



"Eu passei de um homem de negócios muito bem-sucedido para estrela de TV e para o presidente dos Estados Unidos (na minha primeira tentativa)", continuou o presidente. "Eu acho que qualificaria como não inteligente, mas gênio ... e um gênio muito estável!"



Michael Wolff, autor do livro "Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca Trump", se reuniu com pelo menos uma dúzia de funcionários da administração e disse que os assessores da Casa Branca estavam preocupados com "lapsos e repetições" de Trump.



Alguns congressistas - principalmente democratas - também expressaram sua preocupação com a saúde mental do presidente. No mês passado, uma professora de psiquiatria de Yale, Bandy Lee, informou os legisladores - um republicano e uma dúzia de democratas - sobre o estado mental do presidente e expressou suas preocupações "em termos médicos", disse ela. "A preocupação era que o Trump, no cargo de presidência, representava um perigo para a segurança nacional e internacional", disse Lee.