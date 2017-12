Trump diz a Abbasque pretende mudar embaixada do país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou ao líder palestino Mahmoud Abbas “de sua intenção de transferir a embaixada dos Estados Unidos” em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém, afirmou a presidência palestina após uma conversa telefônica entre os dois líderes. Durante esta conversa, Abbas alertou Trump sobre as “consequências perigosas de uma tal decisão para o processo de paz, para a segurança e a estabilidade na região e no mundo”, acrescentou em um comunicado a Autoridade Palestina.

De acordo com a porta-voz do governo americano, o republicano pretende comunicar a decisão ao premiê israelense, Binyamin Netanyahu. A declaração não deixa claro, no entanto, se Trump informou a Abbas seus planos de iniciar imediatamente a transferência ou se tratou-se apenas de uma declaração de intenção de longo prazo.

O líder palestino reafirmou sua “firme posição de que não pode haver um Estado palestino sem Jerusalém Oriental como sua capital, de acordo com as resoluções e leis internacionais e a iniciativa de paz árabe”, ressalta o comunicado.

Adiamento

Na segunda-feira (04), Trump decidiu adiar sua decisão sobre uma eventual transferência da representação diplomática americana de Tel-Aviv para Jerusalém, o que consagraria a cidade sagrada como capital de Israel, depois de alertas e telefonemas privados de líderes mundiais e aliados de Washington.

Após a conversa com o americano, Abbas falou com os colegas da Rússia e França, com o papa Francisco e com o rei Abdullah da Jordânia, segundo o porta-voz Nabil Abu Rdainah. “Ele lhes pediu para tal movimento seja rejeitado e os exortou a intervir para evitar que isso aconteça”, anunciou.

O Kremlin informou que o presidente russo, Vladimir Putin, garantiu a Abbas que defende novas negociações entre palestinos e israelenses.