Mundo Trump culpa democratas por morte de crianças imigrantes sob custódia de autoridades O chefe de Estado norte-americano ainda ressaltou que as crianças já estavam doentes antes de serem entregues na fronteira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar a oposição e responsabilizou os democratas pela morte das duas crianças guatemaltecas, que estavam sob custódia das autoridades na fronteira. Em sua conta no Twitter, o republicano escreveu neste sábado(29) que são as políticas de imigração "patéticas" dos democratas que levam as pessoas a acreditar que po...