Mundo Trump cria força armada do espaço sideral Tanto a reativação do Conselho Nacional do Espaço, no ano passado, quanto esse anúncio de hoje fazem parte dos esforços do governo para impulsionar a exploração espacial do país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta segunda-feira (18) a criação de uma Força Espacial. A força seria um sexto braço independente das Forças Armadas do país. O anúncio foi feito durante reunião do Conselho Nacional do Espaço. “Eu estou aqui ordenando o Departamento de Defesa e o Pentágono para começar imediatamente o processo para estabe...