Mundo Trump confirma criação de comando militar espacial Presidente ordenou ao Pentágono a formação de Exército, em projeto para concorrer com China e Rússia estimado em US$ 8 bilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou formalmente ao Pentágono ontem a criação de uma força militar dedicada às operações no espaço. “Ordeno o estabelecimento, de acordo com as leis americanas, de um Comando Espacial dos EUA como um Comando Combatente Unificado”, disse Trump no texto oficial. Em junho, o presidente americano já tinha anunciado sua i...