Mundo Trump chega atrasado para encontro com a rainha e causa embaraços Presidente se atrapalha em inspeção da guarda e tenta amenizar histórico de conflitos com a primeira-ministra britânica, causado por críticas

Na sua visita ontem ao Reino Unido, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a mulher, Melania, chegaram atrasados para o encontro com a rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor. A rainha, de 92 anos, teve que esperar pelo presidente americano em pé, por alguns minutos, chegando a olhar para o relógio. Trump e Melania cumprimentaram a monarca dando as mãos e não se c...