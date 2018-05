Mundo Trump cancela reunião de 12 de junho com líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un Trump diz que avaliava que um "maravilhoso diálogo" estava em construção entre ele e Kim e que "algum dia" espera ainda encontrá-lo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em carta nesta quinta-feira que desistiu de uma reunião bilateral com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Segundo o americano, Kim mostrou "tremenda raiva e aberta hostilidade", em seu comunicado mais recente, o que fez ele avaliar apropriado desistir do evento neste momento. A reunião estava prevista pa...