Mundo Trump cancela reunião com Putin em meio a crise na Ucrânia Encontro ocorreria durante a reunião do G20, em Buenos Aires

O presidente norte-americano, Donald Trump, cancelou nesta quinta-feira (28) a reunião que teria com o homólogo russo, Vladimr Putin, durante a cúpula do G20, em Buenos Aires, devido à crise diplomática com a Ucrânia. "Baseado no fato de que os militares e navios não foram devolvidos à Ucrânia pela Rússia, decidi que seria melhor para as duas partes envolvidas cancel...