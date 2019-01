Mundo Trump assina projeto de lei para reabrir governo Na mesma noite, Trump assinou o projeto. A administração pediu aos chefes dos departamentos federais que reabram os escritórios de maneira “pronta e ordenada”

Sob pressão cada vez maior, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um projeto de lei para reabrir o governo por três semanas, mas afirmou que tentará novamente persuadir os legisladores a financiar a construção de um muro na fronteira com o México. O acordo que o presidente norte-americano conseguiu com os líderes do Congresso não contém dinheiro novo para o mur...