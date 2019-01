Mundo Trump ameaça decretar emergência nacional para erguer muro na fronteira com o México Presidente americano confirmou que pode manter governo paralisado por meses ou anos se impasse com democratas sobre orçamento persistir

Diante da negativa da oposição em designar parte do orçamento americano para financiar um muro na fronteira com o México, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira, 4, declarar emergência nacional para ordenar a construção do projeto. A medida dispensaria a aprovação de fundos pelo Congresso, dominado pelos republicanos no Senado, m...