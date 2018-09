Mundo Trump ameaça China com mais tarifas e pode intensificar disputas comerciais Casa Branca se prepara para atingir a China com tarifas de 25% sobre até US$ 200 bilhões em produtos chineses

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (7) que tarifas adicionais sobre outros US$ 267 bilhões em produtos chineses estão prontas para serem implementadas e podem ser lançadas no curto prazo, sinalizando um novo passo para a crescente disputa comercial entre os dois países. A bordo do Air Force One, Trump disse que as tarifas seriam a...