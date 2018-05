Mundo Trump é ridicularizado por moeda que celebra encontro incerto com Kim Jong-Un Casa Branca lança moeda comemorativa de encontro que pode não ocorrer; rostos de Trump e Kim Jong-Un aparecem frente a frente e norte-coreano é identificado como "supremo líder"

Poucas horas antes de Donald Trump colocar em dúvida a realização de seu encontro com Kim Jong-Un, a Casa Branca lançou uma moeda comemorativa da cúpula que ainda não ocorreu. Nela, o rosto do presidente dos EUA aparece frente a frente ao do ditador norte-coreano, que é identificado como “supremo líder”. A celebração precoce e o tratamento reverencial ao responsável p...