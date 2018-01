Tropas sírias retomam 4 cidades em poder de facções islâmicas

As tropas sírias recuperaram hoje (2) quatro cidades que estavam controladas por facções islâmicas na província de Idlib, no noroeste do país, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

As forças governamentais retomaram primeiramente o controle dos povoados de Sham al Haua e Al Zurur, que são estratégicos por estarem situados em um aclive de onde se pode avistar os arredores com clareza.

Horas depois, os soldados leais ao governo sírio recuperaram outras duas localidades da mesma província, Nayha e Um al Jalajil. As informações são da agência de notícias EFE.

Os combates foram retomados hoje nos arredores da cidade de Idlib entre o Organismo de Libertação do Levante, aliança formada em torno da ex-filial da Al Qaeda, e as tropas sírias, após uma pausa de 24 horas.

Com estes últimos avanços, as forças governamentais recuperaram o controle de 65 povoados e cidades de Idlib desde o início da campanha para retomar a província, no último dia 22 de outubro, segundo o observatório. Quase toda Idlib está sob o controle de facções islâmicas.