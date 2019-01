Mundo Tripulantes de navio apreendido estão em bom estado de saúde, diz Marinha Embarcação com brasileiros está ancorada, sob custódia, no porto de La Paloma, e grupo, que fazia pesca ilegal, permanece a bordo

Os dez tripulantes do barco brasileiro Tatuira, apreendido pela marinha do Uruguai na madrugada deste domingo, 13, quando fazia pesca irregular no mar territorial do país, estão "em bom estado de saúde e autorizados a retornar assim que apresentarem os documentos pessoais de identificação", segundo nota de esclarecimento da Marinha do Brasil (MB). A embarcação está ancora...