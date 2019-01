Mundo Tribunal veta saída de Juan Guaidó do país Cerco chavista inclui pedido do congelamento das contas e investigação preliminar do líder opositor, autoproclamado presidente

O Tribunal Supremo da Venezuela determinou a proibição da saída do país do líder oposicionista Juan Guaidó. Presidente da Assembleia Nacional, Guaidó se autonomeou neste mês presidente interino, em desafio ao governo do presidente Nicolás Maduro. A decisão judicial foi tomada horas após o procurador-geral do país, Tarek William Saab, pedir a ação do Tribunal Supremo para re...