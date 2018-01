Trem pega fogo após acidente com caminhão na África do Sul

Ao menos 14 pessoas morreram e 180 ficaram feridas em um acidente de trem ontem na Província de Free State, na África do Sul, segundo balanço provisório fornecido pelas autoridades. O porta-voz do Ministério da Saúde local, Mondli Mvambi, indicou que o número de vítimas ainda pode aumentar. Segundo testemunhas, o trem descarrilou e pegou fogo após colidir com um c...